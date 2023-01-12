Вестник Кавказа

Новый судья будет представлять Армению в ЕСПЧ

Новый судья будет представлять Армению в ЕСПЧ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения обзавелась новым судьей в ЕСПЧ. На протяжении ближайших 9 лет эту должность будет занимать Ваге Григорян. На этот пост также претендовали Нора Карапетян и Анна Маргарян.

Во вторник, 28 января, в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) состоялось избрание судей Европейского суда по правам человека из нескольких стран.

В ходе голосования было принято решение, что в течение ближайших 9 лет представлять Армению в ЕСПЧ будет Ваге Григорян. Вместе с ним

Помимо этого, сегодня также стали известны имена судей, которые будут представлять в ЕСПЧ Андорру и Словению.

Напомним, вместе с Ваге Григоряном на пост судьи от Армении претендовали Нора Карапетян и Анна Маргарян.

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