Самолеты из России в Эйлат могут начать летать весной

Израильские власти надеются, что прямое авиасообщение российских городов с курортным Эйлатом будет восстановлено уже в апреле или даже в марте. Они уже ведут необходимую работу с российскими коллегами.

Попасть из России на курорты израильского Эйлата, возможно, скоро можно будет прямыми авиарейсами, такое заявление сделал гендиректор Минтуризма Израиля Дани Шахар на встрече с представителями российской туриндустрии и авиации.

По его словам, руководство Израиля рассчитывает, что самолеты в этом направлении снова могут полететь в марте или апреле.

Как уточняет АТОР, в выполнении рейсов в Эйлат заинтересованы перевозчики Red Wings и "Азимут". Они и сейчас летают в Израиль, совершая рейсы в Тель-Авив.

В то же время, на данный момент в России продолжают действовать ограничения на продажу туров в Израиль. Письма с запросом о возможности их отмены были направлены израильской стороной в МЭР и МИД России.

Директор российского представительства Минтуризма Израиля, полномочный министр израильского посольства Владимир Шкляр пояснил, что сейчас уже обсуждается отмена ограничений на реализацию туров во всем Израиле, однако стартовать процесс может с какого-то одного курорта, например, с Эйлата.