В Астане все же заработает легкорельсовый транспорт

Власти столицы Казахстана пообещали уже нынешней осенью запустить в Астане самый "долгоиграющий" проект страны – легкорельсовый городской транспорт, который претворяет в жизнь китайская компания.

Нынешним летом в Астане завершится строительство первой линии легкорельсового городского транспорта (ЛРТ), а уже в сентябре начнутся его тестовые испытания, заявил аким столицы Женис Касымбек на расширенном заседании правительства под председательством президента страны Касым-Жомарта Токаева.

"Летом строительство будет полностью завершено. В сентябре прибудут первые поезда и начнется тестовая эксплуатация"

- Женис Касымбек

Проект отметился тем, что стал самым известным на весь Казахстан долгостроем – он тянется с уже 20 лет, с далекого 2005 года, когда акимат казахстанской столицы принял программу "Новая транспортная система Астаны". Она предполагала строительство скоростного городского транспорта, совмещающего в себе преимущества метро, трамвая и монорельса, линии которого должны были пройти по земле и над землей, передает Sputnik Казахстан.

Строительство стартовало лишь спустя 6 лет, 4 июля 2011 года, однако его старт оказался формальностью - первая очередь экологичного современного транспорта, который взялась строить китайская компания, должна была быть построена за 2,5 года, однако реально оно так и не началось. А уже через 2 года, в 2013-м, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отказе от строительства ЛРТ из-за его дороговизны.

Однако осенью 2017 года активная фаза строительства все же началась, хоть и протекала достаточно вяло – сомнения в рентабельности нового транспорта высказывал и нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев, 15 июля 2019 года заявивший, что он не верит в окупаемость ЛРТ в Астане и ляжет "бременем" на правительство, но останавливать проект с учетом уже затраченных на него средств нельзя.

Сейчас одновременно строится первая линия ЛРТ от аэропорта до нового вокзала, пассажиропоток на которой прогнозируется в 146 тыс человек в сутки. Параллельно строится и депо ЛРТ, которое будет располагаться вблизи международного аэропорта и станет центром технического обслуживания и управления всей транспортной системы.

В перспективе в столице будут построены 4 линии такого транспорта, которые протянутся через весь город, а беспилотные поезда TRITON китайской вагоностроительной компании CRRC Tangshan соединят его самые удаленные районы.