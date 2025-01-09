Вестник Кавказа

В России растет число заболевших ОРВИ

В России растет число заболевших ОРВИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России за последнюю неделю отмечен значительный рост числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, а вот число заболевших коронавирусом за этот период значительно снизилось.

Только за последнюю неделю в России зарегистрировали 647 тыс случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), отмечается значительный рост числа заболевших, сообщили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По итогам четвертой недели 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей… Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны. В 35 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей"

- Роспотребнадзор

В стране закрыты 48 школ в 22 регионах и 23 дошкольных учреждения в 11 регионах, также частично закрыты 1 144 класса, 738 групп дошкольников, причем заболевшие редко болеют гриппом – в их анамнезе преобладают вирусы негриппозной этиологии и частично – риновирусы, передает ТАСС.

Среди заболевших гриппом постепенно нарастает доля вирусов гриппа А (H1N1) pdm09, - говорится в сообщении.

А вот число заболевших коронавирусом неуклонно падает - по итогам недели 2025 года в России зарегистрировано 8,2 тыс заболевших COVID-19, а это на 14,8% ниже, чем на прошлой неделе, - отметили в ведомстве. 

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