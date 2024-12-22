Метапневмовирус в России: нужна ли вакцина?

Метапневмовирус распространяется в России, при этом необходимости срочно разрабатывать вакцину от него нет, считает Онищенко. Сейчас достаточно будет "заготовки" вакцины.

Метапневмовирус не требует создания особой вакцины в ближайшее время, такое мнение озвучил эпидемиолог, замглавы Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

"На данный момент, опираясь на те данные, которыми мы располагаем, она не нужна. Но мы должны иметь "заготовку", ее уже нужно делать"

– Онищенко

Он добавил, что сегодня стоит иметь "лекала" на многие вирусы, чтобы при необходимости можно было оперативно создать и наладить выпуск вакцины.

Пандемия метапневмовирусной инфекции не ожидается. Сегодня в России этот вирус выявляется примерно у каждого десятого ребенка, госпитализированного с ОРВИ.

Метапневмовирус имеет симптомы аналогичные другим респираторным инфекциям, в том числе кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры. Чаще всего метапневмовирус поражает маленьких детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Заболевание распространяется воздушно-капельным путем.