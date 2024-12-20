Метапневмовирус 2025: насколько он опасен и может ли привести к пандемии

Что такое метапневмовирус человека?
Метапневмовирус - это вирусная инфекция с симптомами обычной простуды. Впервые вирус, который передаётся через прямой контакт с заболевшим, а также через заражённые поверхности, был обнаружен в Нидерландах в 2001 году. Метапневмовирусная инфекция зачастую ведёт к воспалению носоглотки и отличить её от простуды или гриппа довольно сложно.
Какие симптомы у метапневмовируса?
Инкубационный период метапневмовируса составляет от трёх до пяти дней после заражения. Для вирусного заболевания, которое чаще всего поражает людей зимой и ранней весной, в большинстве случаев характерны следующие симптомы:
- насморк и заложенность носа
- кашель
- затрудненное дыхание
- боль в горле
- повышенная температура
- озноб
- сыпь.
Сложнее метапневмовирус переносится теми, кто болеет им в первый раз. В среднем, болезнь без осложнений длится от нескольких дней до недели. Кашель после метапневмовируса может сохраняться до нескольких недель.
Насколько опасен метапневмовирус?
В большинстве случаев метапневмовирус переносится довольно легко, без осложнений и последствий. У заболевшего впервые вырабатывается иммунитет, поэтому в следующий раз болезнь протекает еще легче.
Метапневмовирус может привести к смерти, однако в подавляющем большинстве случаев он не является смертельным. Умереть от метапневмовирусной инфекции можно только из-за осложнений, им вызванных.
Метапневмовирус у детей
10-12% случаев респираторных заболеваний у детей - это метапневмовирус. Хотя дети и считаются группой риска с точки зрения протекания вирусных инфекций, они, как и взрослые, зачастую выздоравливают без осложнений.
Для кого метапневмовирус чреват осложнениями?
Среди возможных осложнений метапневмовируса самые распространенные:
- пневмония
- бронхит
- бронхиолит
- ушные инфекции.
В группе риска следующие категории людей:
- дети младше пяти лет
- взрослые после 65 лет
- люди с ослабленным иммунитетом ( в том числе из-за аутоиммунных заболеваний, а также ВИЧ, рака и астмы).
Как диагностируют метапневмовирус человека?
Понять, что человек болен именно метапневмовирусом довольно сложно из-за его схожести с другими респираторными заболеваниями. Диагностировать вирусную инфекцию можно с помощью анализа: лабораторного теста, который предусматривает мазок из горла/носа. Вакцины от метапневмовируса как и конкретных препаратов для его лечения нет.
Как лечат метапневмовирус?
Большинство заболевших метапневмовирусом поправляются сами, без вмешательства врачей, а лекарства используются для облегчения симптомов. Если болезнь протекает тяжело, с высокой температурой, затрудненным дыханием и чрезмерной бледностью кожи, необходимо обязательно обратиться за помощью к врачу.
Как не заболеть метапневмовирусом?
Чтобы снизить риск заражения метапневмовирусом, как и любым другим вирусом, который передаётся воздушно-капельным и контактно-бытовым путём, важно соблюдать следующие профилактические правила:
- мыть руки с мылом, приходя домой или на работу. Если такой возможности нет, обрабатывать их антисептиком
- постараться не находиться среди заболевших людей
- при необходимости надевать маску
- не трогать лицо грязными руками
- есть из индивидуальной посуды
- не подвергать риску других в случае заражения.
Будет ли объявлена пандемия метапневмовируса?
По данным ВОЗ, заболеваемость метапневмовирусом в северном полушарии ежегодно повышается в зимне-весенний период.
- Вспышка в Китае, которая была зафиксирована в конце декабря по интенсивности не превышает среднестатистических сезонных показателей.
- В Индии официальное количество заболевших метапневмовирусом, которые получили положительный результат теста, не превышает 10 человек.
- В Таиланде не было выявлено ни одного случая заболевания.
- В России официальных данных о заболевших метапневмовирусом нет, а Роспотребнадзор, как сообщается на официальном сайте службы, следит за эпидемиологической ситуаций в Китае.
В настоящий момент опасности пандемии или объявления карантина в связи с метапневмовирусом в России, как и в мире, нет.