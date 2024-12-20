Вестник Кавказа

Метапневмовирус 2025: насколько он опасен и может ли привести к пандемии

Рина Фельдман
Метапневмовирус 2025: насколько он опасен и может ли привести к пандемии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новости о новом вирусе из Китая быстро распространились в медиа и соцсетях: мир испугался новой пандемии. На самом деле, респираторное заболевание, от которого страдают жители Китая и других стран, вовсе не новое, а метапневмовирус, открытый почти 25 лет назад. Рассказываем, насколько опасен, как диагностируют и лечат метапневмовирус человека.

Что такое метапневмовирус человека?

Метапневмовирус - это вирусная инфекция с симптомами обычной простуды. Впервые вирус, который передаётся через прямой контакт с заболевшим, а также через заражённые поверхности, был обнаружен в Нидерландах в 2001 году. Метапневмовирусная инфекция зачастую ведёт к воспалению носоглотки и отличить её от простуды или гриппа довольно сложно. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие симптомы у метапневмовируса?

Инкубационный период метапневмовируса составляет от трёх до пяти дней после заражения.  Для вирусного заболевания, которое чаще всего поражает людей зимой и ранней весной, в большинстве случаев характерны следующие симптомы: 

  • насморк и заложенность носа 
  • кашель 
  • затрудненное дыхание 
  • боль в горле 
  • повышенная температура 
  • озноб 
  • сыпь.

Сложнее метапневмовирус переносится теми, кто болеет им в первый раз. В среднем, болезнь без осложнений длится от нескольких дней до недели. Кашель после метапневмовируса может сохраняться до нескольких недель. 

Насколько опасен метапневмовирус?

В большинстве случаев метапневмовирус переносится довольно легко, без осложнений и последствий. У заболевшего впервые  вырабатывается иммунитет, поэтому в следующий раз болезнь протекает еще легче.

Метапневмовирус может привести к смерти, однако в подавляющем большинстве случаев он не является смертельным. Умереть от метапневмовирусной инфекции можно только из-за осложнений, им вызванных. 

Студенты медицинского колледжа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Метапневмовирус у детей 

10-12% случаев респираторных заболеваний у детей - это метапневмовирус. Хотя дети и считаются группой риска с точки зрения протекания вирусных инфекций, они, как и взрослые, зачастую выздоравливают без осложнений. 

Для кого метапневмовирус чреват осложнениями?

Среди возможных осложнений метапневмовируса самые распространенные: 

  • пневмония 
  • бронхит 
  • бронхиолит
  • ушные инфекции.

В группе риска следующие категории людей:  

  • дети младше пяти лет 
  • взрослые после 65 лет 
  • люди с ослабленным иммунитетом ( в том числе из-за аутоиммунных заболеваний, а также ВИЧ, рака и астмы).
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как диагностируют метапневмовирус человека?

Понять, что человек болен именно метапневмовирусом довольно сложно из-за его схожести с другими респираторными заболеваниями.  Диагностировать вирусную инфекцию можно с помощью анализа:  лабораторного теста, который предусматривает мазок из горла/носа. Вакцины от метапневмовируса как и конкретных препаратов для его лечения нет. 

Как лечат метапневмовирус?

Большинство заболевших метапневмовирусом поправляются сами, без вмешательства врачей, а лекарства используются для облегчения симптомов. Если болезнь протекает тяжело, с высокой температурой, затрудненным дыханием и чрезмерной бледностью кожи, необходимо обязательно обратиться за помощью к врачу. 

Как не заболеть метапневмовирусом?

Чтобы снизить риск заражения метапневмовирусом, как и любым другим вирусом, который передаётся воздушно-капельным и контактно-бытовым путём, важно соблюдать следующие профилактические правила: 

  • мыть руки с мылом, приходя домой или на работу. Если такой возможности нет, обрабатывать их антисептиком 
  • постараться не находиться среди заболевших людей 
  • при необходимости надевать маску 
  • не трогать лицо грязными руками 
  • есть из индивидуальной посуды
  • не подвергать риску других в случае заражения.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Будет ли объявлена пандемия метапневмовируса?

По данным ВОЗ, заболеваемость метапневмовирусом в северном полушарии ежегодно повышается в зимне-весенний период. 

  • Вспышка в Китае, которая была зафиксирована в конце декабря по интенсивности не превышает среднестатистических сезонных показателей. 
  • В Индии официальное количество заболевших метапневмовирусом, которые получили положительный результат теста, не превышает 10 человек. 
  • В Таиланде не было выявлено ни одного случая заболевания. 
  • В России официальных данных о заболевших метапневмовирусом нет, а Роспотребнадзор, как сообщается на официальном сайте службы, следит за эпидемиологической ситуаций в Китае. 

В настоящий момент опасности пандемии или объявления карантина в связи с метапневмовирусом в России, как и в мире, нет. 

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