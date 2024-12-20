Метапневмовирус 2025: насколько он опасен и может ли привести к пандемии

Новости о новом вирусе из Китая быстро распространились в медиа и соцсетях: мир испугался новой пандемии. На самом деле, респираторное заболевание, от которого страдают жители Китая и других стран, вовсе не новое, а метапневмовирус, открытый почти 25 лет назад. Рассказываем, насколько опасен, как диагностируют и лечат метапневмовирус человека.

Что такое метапневмовирус человека?

Метапневмовирус - это вирусная инфекция с симптомами обычной простуды. Впервые вирус, который передаётся через прямой контакт с заболевшим, а также через заражённые поверхности, был обнаружен в Нидерландах в 2001 году. Метапневмовирусная инфекция зачастую ведёт к воспалению носоглотки и отличить её от простуды или гриппа довольно сложно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие симптомы у метапневмовируса?

Инкубационный период метапневмовируса составляет от трёх до пяти дней после заражения. Для вирусного заболевания, которое чаще всего поражает людей зимой и ранней весной, в большинстве случаев характерны следующие симптомы:

насморк и заложенность носа

кашель

затрудненное дыхание

боль в горле

повышенная температура

озноб

сыпь.

Сложнее метапневмовирус переносится теми, кто болеет им в первый раз. В среднем, болезнь без осложнений длится от нескольких дней до недели. Кашель после метапневмовируса может сохраняться до нескольких недель.

Насколько опасен метапневмовирус?

В большинстве случаев метапневмовирус переносится довольно легко, без осложнений и последствий. У заболевшего впервые вырабатывается иммунитет, поэтому в следующий раз болезнь протекает еще легче.

Метапневмовирус может привести к смерти, однако в подавляющем большинстве случаев он не является смертельным. Умереть от метапневмовирусной инфекции можно только из-за осложнений, им вызванных.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Метапневмовирус у детей

10-12% случаев респираторных заболеваний у детей - это метапневмовирус. Хотя дети и считаются группой риска с точки зрения протекания вирусных инфекций, они, как и взрослые, зачастую выздоравливают без осложнений.

Для кого метапневмовирус чреват осложнениями?

Среди возможных осложнений метапневмовируса самые распространенные:

пневмония

бронхит

бронхиолит

ушные инфекции.

В группе риска следующие категории людей:

дети младше пяти лет

взрослые после 65 лет

люди с ослабленным иммунитетом ( в том числе из-за аутоиммунных заболеваний, а также ВИЧ, рака и астмы).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как диагностируют метапневмовирус человека?

Понять, что человек болен именно метапневмовирусом довольно сложно из-за его схожести с другими респираторными заболеваниями. Диагностировать вирусную инфекцию можно с помощью анализа: лабораторного теста, который предусматривает мазок из горла/носа. Вакцины от метапневмовируса как и конкретных препаратов для его лечения нет.

Как лечат метапневмовирус?

Большинство заболевших метапневмовирусом поправляются сами, без вмешательства врачей, а лекарства используются для облегчения симптомов. Если болезнь протекает тяжело, с высокой температурой, затрудненным дыханием и чрезмерной бледностью кожи, необходимо обязательно обратиться за помощью к врачу.

Как не заболеть метапневмовирусом?

Чтобы снизить риск заражения метапневмовирусом, как и любым другим вирусом, который передаётся воздушно-капельным и контактно-бытовым путём, важно соблюдать следующие профилактические правила:

мыть руки с мылом, приходя домой или на работу. Если такой возможности нет, обрабатывать их антисептиком

постараться не находиться среди заболевших людей

при необходимости надевать маску

не трогать лицо грязными руками

есть из индивидуальной посуды

не подвергать риску других в случае заражения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Будет ли объявлена пандемия метапневмовируса?

По данным ВОЗ, заболеваемость метапневмовирусом в северном полушарии ежегодно повышается в зимне-весенний период.

Вспышка в Китае , которая была зафиксирована в конце декабря по интенсивности не превышает среднестатистических сезонных показателей.

, которая была зафиксирована в конце декабря по интенсивности не превышает среднестатистических сезонных показателей. В Индии официальное количество заболевших метапневмовирусом, которые получили положительный результат теста, не превышает 10 человек.

официальное количество заболевших метапневмовирусом, которые получили положительный результат теста, не превышает 10 человек. В Таиланде не было выявлено ни одного случая заболевания.

не было выявлено ни одного случая заболевания. В России официальных данных о заболевших метапневмовирусом нет, а Роспотребнадзор, как сообщается на официальном сайте службы, следит за эпидемиологической ситуаций в Китае.

В настоящий момент опасности пандемии или объявления карантина в связи с метапневмовирусом в России, как и в мире, нет.