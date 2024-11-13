Вестник Кавказа

Метапневмовирус не повлияет на образовательный процесс в российских школах

Метапневмовирус не повлияет на образовательный процесс в российских школах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В российских школах не планируют вводить ограничений из-за метапневмовируса, вспышка которого отмечена в ряде регионов страны: система образования работает штатно, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ограничений из-за в школах России на фоне метапневмовируса вводить не планируется, система образования работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

"Наша система образования продолжает работать в штатном режиме и на данный момент ограничения в российских школах вводить не планируется"

- Сергей Кравцов

В то же время Роспотребнадзор внимательно отслеживает и держит на контроле ситуацию с ростом заболевания в отдельных регионах страны, хотя не видит в этом особых поводов для беспокойства, сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует, лечение обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов, пояснили в Роспотребнадзоре.

Заболевание не новое – с ним уже сталкивались минувшим летом врачи в Грузии. После аномально долгого сезона гриппа, который завершился в июне, на смену ему пришел именно метапневмовирус - заболевание, часто приводящее к воспалению легких, который характеризуется поражением верхних дыхательных путей, простудоподобными симптомами, хотя может и вызывать воспаление легких. Также у многих пациентов был выявлен аденовирус, также протекающий с небольшой температурой, но с риском развития пневмонии.

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