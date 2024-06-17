Вестник Кавказа

В Грузии активно распространяется метапневмовирус

В Грузии активно распространяется метапневмовирус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году в Грузии аномально долго длился сезон гриппа, он завершился в июне. Сейчас на смену ему пришел метапневмовирус - заболевание, часто приводящее к воспалению легких.

Сегодня в Грузии доминирует метапневмовирус, который может приводить к пневмонии, рассказал медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили в Тбилиси Иване Чхаидзе.

Прежде всего он сообщил, что до середины июня в Грузии продлился сезон гриппа, это аномально долго. Теперь в стране циркулируют другие вирусы.

"Весной, когда грипп заканчивается, на смену ему приходит метапневмовирус, и сейчас это доминирующий вирус в стране. Он характеризуется поражением верхних дыхательных путей, простудоподобными симптомами, хотя может и вызывать воспаление легких. На 25 неделе текущего года этот вирус в избытке"

– Чхаидзе

Также у многих пациентов выявляется аденовирус, также протекающий с небольшой температурой, но с риском развития пневмонии.

Кроме того, продолжил врач, есть пациенты и с коронавирусом, они составляют около 3% всех пациентов с симптомами простуды.

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