В Грузии активно распространяется метапневмовирус

Сегодня в Грузии доминирует метапневмовирус, который может приводить к пневмонии, рассказал медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили в Тбилиси Иване Чхаидзе.
Прежде всего он сообщил, что до середины июня в Грузии продлился сезон гриппа, это аномально долго. Теперь в стране циркулируют другие вирусы.
"Весной, когда грипп заканчивается, на смену ему приходит метапневмовирус, и сейчас это доминирующий вирус в стране. Он характеризуется поражением верхних дыхательных путей, простудоподобными симптомами, хотя может и вызывать воспаление легких. На 25 неделе текущего года этот вирус в избытке"
– Чхаидзе
Также у многих пациентов выявляется аденовирус, также протекающий с небольшой температурой, но с риском развития пневмонии.
Кроме того, продолжил врач, есть пациенты и с коронавирусом, они составляют около 3% всех пациентов с симптомами простуды.