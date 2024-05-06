Корь продолжает распространяться по Армении

За последнюю неделю 20 человек заболели корью в Армении, 9 из них - дети. С начала года зафиксировано свыше 470 случаев заражения.

На прошлой неделе 20 жителей Армении заразились корью, сообщает пресс-служба Центра по контролю и профилактике заболеваний армянского Минздрава.

Отмечается, что среди детей выявлено 9 случаев заражения, а среди взрослых – 11. Трое человек были госпитализированы. Количество заболевших корью с начала года составило 472.

Минздрав РА призвал родителей непривитых детей обращаться в поликлиники. Там также добавили, что вакцинироваться следует и тем, кто контактировал с больными и не получил дозы вакцины.

В мае глава Центра Светлана Григорян заявляла, что обстановка с корью в республике остается тревожной. По ее словам, ситуация не вызывала опасений с 2007 года.