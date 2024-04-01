Минздрав Армении: ситуация с корью вызывает опасения

Врачи Армении бьют тревогу из-за возросшего числа заболевших корью. Большая часть заразившихся – дети.

Ситуация с корью в Армении остается тревожной. Такое заявление сделала глава отдела эпидемиологии Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики Светлана Григорян.

При этом она отметила, что за последнюю неделю количество больных корью сократилось на 1,2 раза по сравнению с прошлой неделей.

По данным Григорян, больше всего болеют дети – 78% заразившихся граждане до 18 лет.

Как сообщила представитель Минздрава, ситуация с корью не вызывала опасений с 2007 года. Считалось, что болезнь полностью уничтожена. Но ситуация изменила в прошлом году, когда от кори скончался ребенок.

Отмечается, что в этом году уже зафиксировано 362 случая заражения болезнью. Основная часть пациентов, либо не имели прививок от кори, либо сделали не полный курс вакцин.

Григорян напомнила, что вакцину от кори необходимо сделать в возрасте от года до 4-6 лет в количестве двух доз. Таким образом, человек остается защищенным от кори на всю жизнь.