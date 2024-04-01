В Армении растет число заболевших корью

Заболевших корью в Армении стало значительно больше. На прошлой неделе врачи зафиксировали 41 случай.

В Армении стали чаще болеть корью. За прошлую неделю специалисты выявили 41 случай. Такую информацию сообщают армянские СМИ со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Уточняется, что среди заболевших 18 детей.

Всего в этом году в республике заболел 241 человек, из них 141 ребенок.

При этом были отправлены на стационарное лечение 22 человека.

Ранее Минздрав Армении порекомендовал родителям провести вакцинацию детей. Кроме этого, сделать прививку от кори должны граждане, контактировавшие с заболевшим.

По календарю прививок сделать прививку необходимо детям от 1 года до 6 лет.