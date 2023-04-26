Корь унесла жизни двоих младенцев в Казахстане

В Казахстане продолжает свирепствовать эпидемия кори – казалось бы "детская" болезнь начала уносить детские жизни - в Астане и Восточно-Казахстанской области умерли два младенца.

Казахстанские врачи зафиксировали два летальных случая младенцев из-за кори, сообщила замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова.

"Зарегистрировано два летальных случая – это Астана и Восточно-Казахстанская область. Это дети до года, то есть дети, не достигшие возраста вакцинации"

- Айжан Есмагамбетова

Еще 15 детей находится в тяжелом состоянии, предупредила замминистра, напомнив: по данным Национального центра общественного здравоохранения Казахстана, с начала года в республике официально зарегистрировано 26 815 случаев заражения корью, передает Sputnik Казахстан.

Самое большое число заболевших находится на юге страны, в Шымкенте (258,9 на 100 тыс населения) и в Жамбылской области (194,8). В целом по Казахстану в начале декабря частота случаев заражения корью превысила 88,9 на 100 тыс человек.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что под конец уходящего 2023 года Казахстан стал лидером в достаточно сомнительной категории – страна признана Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) самой опасной по распространению кори, обогнав даже Индию.