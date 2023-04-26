ЮНИСЕФ назвал Казахстан мировым лидером по заболеваемости корью

Казахстан стал мировым лидером по числу заболеваний корью – такие данные опубликовал Детский фонд ООН.

Под конец уходящего 2023 года Казахстан стал лидером в достаточно сомнительной категории – страна признана Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) самой опасной по распространению кори, обогнав даже Индию, хотя в конце октября она находилась на пятом месте с показателем в 13,3 тыс случаев.

По данным Минздрава на начало декабря, частота случаев заражения корью в Казахстане уже превысила 88,9 на 100 тыс человек, отметил портал. В конце октября этот показатель составлял 69 случаев на 100 тыс человек, сообщает Finprom.

"Судя по многолетней динамике, в этом году Казахстан переживает крупнейшую за последнее десятилетие вспышку заболеваемости корью. В текущем году случаев уже значительно больше, чем в сложном "допандемийном" 2019-м, когда численность переболевших превысила 13,3 тыс человек"

- Finprom

Сейчас в Казахстане насчитывается 20,2 тыс человек, инфицированных корью. Самые высокие показатели - на юге, в Шымкенте (258,9 на 100 тыс населения) и Жамбылской области (194,8 на 100 тыс населения). Болезнь не зря называют "детской" - чаще других

Ею болеют дети и подростки, в Казахстане их доля составила 84,4%.