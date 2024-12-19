В Ингушетии прикрыли еще одну незаконную майнинг-ферму

"Ингушэнерго" пресекло хищение электроэнергии почти на 90 миллионов рублей: незаконная ферма по майнингу криптовалюты работала в сельском поселении Гази-Юрт, за электричество майнеры не платили, а просто крали его из сетей.

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ", компании "Ингушэнерго", совместно с правоохранителями обнаружили в Ингушетии еще одну незаконную майнинг-ферму, хозяева которой и не думали платить за электроэнергию, сообщила пресс-служба компании.

"В ходе совместного рейда энергетики и рабочая группа УФСБ России по Республике Ингушетия обнаружили в сельском поселении Гази-Юрт подключение к электрической сети по схеме, не соответствующей договору о поставке энергоресурса"

- "Ингушэнерго"

Ферма располагалась в нежилом помещении на окраине села – в ее состав входили 334 специальных устройства, предназначенных для майнинга криптовалюты, которые были подключены к электросетям незаконно, за время работы "фермеры" украли у государства 9,3 млн КВт/ч электричества – его хватило бы на то, чтобы в течение двух недель полностью запитывать электроэнергией крупнейший город региона Назрань, передает РИА Новости.

Ущерб, который был нанесен государству, составляет почти 89,2 млн рублей. В отношении хозяев фермы составлен акт, ведется следствие.

Напомним, с 1 января нового 2025 года правительство РФ запретило майнинг криптовалют в 10 регионах России, в том числе - практически во всех регионах Северного Кавказа: запрет на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле, действует в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, говорится в документе.