Вестник Кавказа

Кабмин РФ запретил майнинг

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 1 января наступающего 2025 года майиннг криптовалют в 10 регионах России будет вне закона – его запрещают практически во всех регионах Северного Кавказа, новых российских регионах, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.

Правительство России утвердило перечень регионов и территорий, где майнинг будет запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года.

"Кабмин вводит запрет на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле, в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях"

- постановление правительства РФ

Также под запрет попали отдельные районы Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, но временно – только в пики энергопотребления, которые в наступающем году продлятся с 1 января по 15 марта, далее майнинг здесь будет запрещен с 15 ноября по 15 марта, передает ТАСС.

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