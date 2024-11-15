Вестник Кавказа

Майнинг на Кавказе окажется вне закона

Майнинг на Кавказе окажется вне закона
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минэнерго России поддержало предложение о временном запрете майнинга криптовалюты в регионах Северного Кавказа – его запретят на уровне закона до середины марта будущего 2025 года.

В некоторых регионах Северного Кавказа еще но Нового 2025 года Минэнерго РФ может законодательно запретить майнинг криптовалют – это затронет республики, в которых наблюдается энергодефицит и где стоимость электроэнергии субсидируется государством, рассказал генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы юга Вячеслав Афанасьев.

"В соответствии с недавно вышедшими нормативными актами предполагается, что по представлению министерства энергетики и органов исполнительной власти регионов правительство может запретить деятельность майнеров на какой-то период"

- Вячеслав Афанасьев

В первую очередь это касается регионов с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами, в том числе Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана, а также новых территорий России - Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР, отметил энергетик, передает ТАСС.

Планируется, что пока такой запрет будет действовать с 1 декабря 2024 года до 15 марта 2031 года.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов во время "Прямой линии" с населением республики заявил, что энергосистема региона совершенно не рассчитана на работу майнинг-ферм по добыче криптовалюты и просто не выдерживает такого потребления.

Продвигать и развивать майнинг-фермы в регионе будет иметь смысл лишь тогда, когда энергосистема Дагестана будет способна справиться с существующими проблемами, а у майниногового хозяйства сейчас нет никаких перспектив, поэтому это следует запретить, пока в республике не будет модернизирован не только электросетевой, но и весь энергетический комплекс, чтобы закрыть энергодефицит, подчеркнул Меликов.

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