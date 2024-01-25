Вестник Кавказа

Меликов ждет запрета майнинга в Дагестане

Меликов ждет запрета майнинга в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня в ходе прямой линии с населением отметил, что ждет в регионе запрета майнинга криптовалюты, поскольку нынешняя энергосистема республики просто не выдерживает такого потребления энергии.

Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня во время "Прямой линии" с населением республики заявил, что энергосистема региона совершенно не рассчитана на работу майнинг-ферм по добыче криптовалюты и просто не выдерживает такого потребления.

"Я очень хочу, чтобы было принято решение о запрете майнинга в Дагестане. Это может быть принято только на федеральном уровне. Мы сегодня не готовы к нему - не готова система энергохозяйства, которая у нас есть. На сегодняшний день у нас ни одной существующей нормативной майнинг-фермы нет"

- Сергей Меликов

Продвигать и развивать майнинг-фермы в регионе будет иметь смысл лишь тогда, когда энергосистема Дагестана будет способна справиться с существующими проблемами, а у майниногового хозяйства сейчас нет никаких перспектив, поэтому это следует запретить, пока в республке не будет модернизирован не только электросетевой, но и весь энергетический комплекс, чтобы закрыть энергодефицит, цитирует Меликова "Интерфакс". 

Лучший вариант для этого – строительство новых современных экологичных электростанций, таких как недавняя закладка первой в республике ветроэлектростанции в Новолакском районе, добавил глава региона.

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