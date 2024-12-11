Майнинг запретили в Абхазии – нарушителей ждет тюрьма

Уголовную ответственность вводят в Абхазии за майнинг криптовалюты на фоне энергодефицита и социального кризиса – соответствующий закон принял парламент Абхазии. Он подразумевает такие наказания, как штрафы и лишение свободы.

Власти Абхазии законодательно запрещают майнинг криптовалюты, за законопроект проголосовали сегодня в первом чтении депутаты парламента республики.

"Принять в первом чтении проект закона Республики Абхазия "О запрете на осуществление майнинга криптовалют"

– постановление законодательного органа

Закон запрещает майнинг, рекламу и ввоз аппаратуры для него. Запрет распространяется на юрлиц, физлиц и ИП. В законопроекте прописаны и его цели: это разумное использование сильно ограниченных ресурсов абхазской энергосистемы, поддержание ее в рабочем состоянии и бесперебойная подача электричества населению.

Тем, кто ввозит в Абхазию оборудование для майнинга, подключается к сети и потребляет свыше 30 кВт/ч в целях майнинга, грозит заключение до трех лет, минимальный срок – год.

Если у кого-то найдут до пяти устройств для майнинга, то ему придется заплатить штраф 50 тыс рублей, если больше – то отдать нужно будет по 20 тыс рублей за каждое устройство. Во всех случаях аппаратура конфискуется, пишет ТАСС.