Причины политического и энергокризиса в Абхазии назвал и.о. премьера

Валерий Бганба, который на данный момент исполняет обязанности премьер-министра Абхазии, озвучил свою точку зрения на причины политического кризиса и сложной ситуации с подачей электричества населению.

И.о. главы абхазского правительства Валерий Бганба отверг обвинения в многосоставном (экономика, энергетика, социальная сфера) кризисе, в который погрузилась сейчас Абхазия, соответствующее заявление распространила его пресс-служба.

"Все это стало результатом неэффективной политики, которая привела страну к высокому энергодефициту и неготовности бюджета нести социальную нагрузку без помощи Российской Федерации"

– Бганба

Политик напомнил, что стал премьером в результате достижения компромисса недавних властей и оппозиции. Он добавил, что если бы отказался занять этот пост, то политический кризис не только не прекратился бы, но и привел бы к тяжелым последствиям.

И.о. премьера призвал тех, кто предъявляет ему обвинения, лучше направить эти усилия для решения текущих проблем, чтобы жители Абхазии не страдали от отсутствия электричества и тепла, а выборы президента прошли без нарушений.

Напомним, досрочные президентские выборы в Абхазии пройдут 15 февраля. График подачи света сейчас на фоне энергодефицита и ограниченного количества средств в бюджете Абхазии на оплату перетока из России такой: электроэнергия есть с девяти часов вечера до семи часов утра, а затем в течение дня в общей сложности почти три часа.