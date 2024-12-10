На снятие запрета на отдых в Абхазии надеются в России

В АТОР надеются, что будет снят запрет на продажи туров в Абхазию. Туристы ждут открытия продаж, поскольку республика дешевле Сочи.

Вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Артур Мурадян рассказал, что отечественные туроператоры надеются на снятие запрета на продажи туров в Абхазии.

Он отметил, что компании постоянно напоминают Минэкономразвития о снятии данных рекомендаций, введенных из-за обстановки внутри республики.

Мурадян заявил, что окончательно кризис в Абхазии должен разрешиться после проведения президентских выборов, затем будет принято окончательное решение по снятию ограничений.

Представитель АТОР напомнил, что в первые несколько дней вспыхнувшего политического кризиса некоторые туры вставали на возврат. Он добавил, что сейчас туристы ждут открытия продаж.

Мурадян добавил, что Абхазия по турпотоку всегда показывает большие цифры, а россияне рассматривают республику как квази-внутреннее направление, которое дешевле Сочи.