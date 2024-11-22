Ситуацию с отдыхом в Абхазии раскрыли в АТОР

В АТОР объяснили ситуацию, связанную с отдыхом в Абхазии. В Ассоциации заявили, что весенне-летний сезон будет успешным для туризма в республике.

Ассоциация туроператоров России прокомментировала заявление вице-президента Артура Мурадяна по поводу приостановки продажи туров в Абхазию.

Ранее он сказал, что граждане РФ из-за рекомендаций Минэкономразвития не смогут посещать Абхазию. По его словам, это связано с отказом республики от инвестиционного соглашения с Россией.

В АТОР заявили, что СМИ опубликовали предположения о ситуации в Абхазии, которые основаны на некорректно интерпретированных и вырванных из контекста цитатах.

Далее в компании отметили, что Абхазия имеет 10% в выездном сегменте отечественного туристического рынка. Ведущие туроператоры передают, турпоток возрос на 5-7%.

Там же подчеркнули, что сотрудники АТОР выполняют все рекомендации МИД России и Минэкономразвития о приостановке продажи туров в республику с ноября 2024 года.

В ассоциации уточнили, что туроператоры дают высокую оценку усилиям абхазским партнерам, которые делают все для комфортного и безопасного отдыха россиян.

Пресс-служба компании выразила уверенность в том, что весенне-летний сезон в Абхазии в 2025 году пройдет успешно и значительно превысит показатели 2024 года.