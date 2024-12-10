Вестник Кавказа

Отдых в Абхазии: Россия приостановила продажу туров

Гагра
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Туризм в Абхазии поставлен под угрозу: российские туристы не могут организованно посещать республику из-за запрета на продажу туров. В АТОР назвали это «воспитательной работой» для местного бизнеса.

Россияне не могут посещать Абхазию из-за запрета, введенного Минэкономразвития РФ. Это «воспитательная работа» для местного бизнеса, заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян в разговоре с журналистами.

В качестве причины принятия такого решения он назвал отказ Абхазии от инвестиционного соглашения с РФ.

«Пока абхазы сопротивляются утверждению тех норм, которые привели к отставке их президента, поэтому с абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики»

- Артур Мурадян

Он передал, что россияне без проблем могут отдыхать в Абхазии самостоятельно. Запрет, выпущенный Минэкономразвития РФ после протестов в республике, касается только туроператоров.

Со слов Артура Мурадяна, ограничения, вероятно, не снимут до конца 2024 года. Для начала в республике должны выбрать нового президента и стабилизировать политическую ситуацию.

Он также отметил важность Абхазии, как туристического направления, потому что она снимает нагрузку с Краснодарского края, который из-за запрета Минэкономразвития может стать перегруженным и слишком дорогим.

До нуля спрос на отдых в Абхазии точно не спадет, добавил Артур Мурадян в разговоре с изданием Газета.ru. Некоторых туристов не пугают даже проблемы с электричеством в республике.

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