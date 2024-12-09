Энергокризис в Абхазии: что случилось с туризмом?

Туристы сократили бронирование отдыха в Абхазии. Это случилось на фоне проблем с электричеством в стране.

На фоне длительных ежедневных отключений электричества в Абхазии число новых бронирований отдыха в республике снизилось, рассказал глава отдела продаж и маркетинга пансионата в Пицунде Дмитрий Ажиба.

Он передал, что туристы, забронировавшие отдых до энергетического кризиса, активно мониторят ситуацию и большинство отказывается от путевки. Те, кто сейчас находятся в Абхазии, ознакомлены со всеми рисками и проблемами и также следят за развитием дальнейших событий.

Бронирования в новогодние праздники будут полностью зависеть от обстановки в стране. Если проблему с электричеством в Абхазии не решат, то число туристов значительно сократится, добавил Дмитрий Ажиба в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.