Вестник Кавказа

Энергокризис в Абхазии: что случилось с туризмом?

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы сократили бронирование отдыха в Абхазии. Это случилось на фоне проблем с электричеством в стране.

На фоне длительных ежедневных отключений электричества в Абхазии число новых бронирований отдыха в республике снизилось, рассказал глава отдела продаж и маркетинга пансионата в Пицунде Дмитрий Ажиба.

Он передал, что туристы, забронировавшие отдых до энергетического кризиса, активно мониторят ситуацию и большинство отказывается от путевки. Те, кто сейчас находятся в Абхазии, ознакомлены со всеми рисками и проблемами и также следят за развитием дальнейших событий.

Бронирования в новогодние праздники будут полностью зависеть от обстановки в стране. Если проблему с электричеством в Абхазии не решат, то число туристов значительно сократится, добавил Дмитрий Ажиба в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.

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