Вестник Кавказа

Поземную майнинг-ферму нашли в селе КЧР

Поземную майнинг-ферму нашли в селе КЧР
© Фото: “Россети Северный Кавказ“
Житель одного из сел Карачаево-Черкесии организовал подземную майнинговую ферму, которую нашли местные энергетики. Он нанес ущерб в 4,5 млн рублей.

В Карачаево-Черкесии нашли ферму по добыче криптовалюты под землей, рассказали в компании "Россети Северный Кавказ", чьи сотрудники совершили находку.

"В окрестностях аула Эрсакон на территории зернотока, принадлежащего частному лицу, в оборудованном помещении под землей были установлены 25 устройств для добычи криптовалюты"

- "Россети Северный Кавказ"

Энергетики смогли обнаружить факт хищения из-за стремительного роста нагрузки на сети и потерь электроэнергии в месте расположения майнинговой фермы. Оказалось, что ее владелец использовал 561 тыс кВт-часов и нанес ущерб в 4,5 млн рублей.

Напомним, что правительство РФ создало список субъектов, где майнинг попал под запрет с начала 2025 года. В их число вошла Карачаево-Черкесия.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1115 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мужчине дали срок за создание экстремистской организации в Карачаево-Черкесии

Мужчине дали срок за создание экстремистской организации в Карачаево-Черкесии

Архыз проведет соревнования в честь Дня снега

Архыз проведет соревнования в честь Дня снега

Власти обустроят парк Черкесска

Власти обустроят парк Черкесска

Повышенную лавиноопасность объявили в Карачаево-Черкесии

Повышенную лавиноопасность объявили в Карачаево-Черкесии

Несколько десятков многоэтажек отремонтировали за год в Карачаево-Черкесии

Несколько десятков многоэтажек отремонтировали за год в Карачаево-Черкесии

Действие предупреждения о лавиноопасности продлили в КЧР

Действие предупреждения о лавиноопасности продлили в КЧР

Женщина стала жертвой столкновения машин в КЧР

Женщина стала жертвой столкновения машин в КЧР

Капитальный ремонт защищающей дома дамбы завершили в Карачаево-Черкесии

Капитальный ремонт защищающей дома дамбы завершили в Карачаево-Черкесии

Житель КЧР вместо строительства базы отдыха воровал известняк

Житель КЧР вместо строительства базы отдыха воровал известняк

Экс-глава отдела полиции стал фигурантом дела о взятке и вымогательстве в КЧР

Экс-глава отдела полиции стал фигурантом дела о взятке и вымогательстве в КЧР

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы