Поземную майнинг-ферму нашли в селе КЧР

Житель одного из сел Карачаево-Черкесии организовал подземную майнинговую ферму, которую нашли местные энергетики. Он нанес ущерб в 4,5 млн рублей.

В Карачаево-Черкесии нашли ферму по добыче криптовалюты под землей, рассказали в компании "Россети Северный Кавказ", чьи сотрудники совершили находку.

"В окрестностях аула Эрсакон на территории зернотока, принадлежащего частному лицу, в оборудованном помещении под землей были установлены 25 устройств для добычи криптовалюты"

- "Россети Северный Кавказ"

Энергетики смогли обнаружить факт хищения из-за стремительного роста нагрузки на сети и потерь электроэнергии в месте расположения майнинговой фермы. Оказалось, что ее владелец использовал 561 тыс кВт-часов и нанес ущерб в 4,5 млн рублей.

Напомним, что правительство РФ создало список субъектов, где майнинг попал под запрет с начала 2025 года. В их число вошла Карачаево-Черкесия.