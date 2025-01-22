Вестник Кавказа

Турпоток на Ставрополье составил 9,5 млн человек за год

Кисловодский национальный парк
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В 2024 году Ставропольский край принял 9,5 млн туристов. В этом году турпоток ожидается выше, на уровне 9,8 млн человек.

В Ставропольском крае назвали данные по турпотоку за минувший год, информацией поделился глава края Владимир Владимиров.

"Каждый четвертый человек, который оздоравливается в Российской Федерации, оздоравливается в Ставропольском крае. За 2024 год нас посетило 9,5 млн туристов"

– глава Ставрополья

Он добавил, что за год отдыхающие принесли региону около 70 млрд рублей. Часть туристов прибыла из других стран, в основном из СНГ. Всего интуристов в Ставропольском крае отдохнуло 300 тыс.

В 2025 году регион ждет увеличения числа туристов до 9,8 млн человек, поделились в правительстве региона.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1250 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Народная библиотека заработала в Железноводске

Народная библиотека заработала в Железноводске

Парковка для электромобилей будет льготной в Кисловодске

Парковка для электромобилей будет льготной в Кисловодске

За порядком в парках Железноводска будут следить &quot;умные&quot; видеокамеры

За порядком в парках Железноводска будут следить "умные" видеокамеры

Кисловодск поставил новый рекорд по популярности у туристов

Кисловодск поставил новый рекорд по популярности у туристов

Прокуратура Ставрополья избавила край от 23 нечестных чиновников

Прокуратура Ставрополья избавила край от 23 нечестных чиновников

Поврежденные вандалами скверы восстановят в Железноводске

Поврежденные вандалами скверы восстановят в Железноводске

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии Ставрополья

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии Ставрополья

Микроавтобус с пассажирами попал в аварию на Ставрополье

Микроавтобус с пассажирами попал в аварию на Ставрополье

Первые отечественные бананы могут появиться в 2025 году

Первые отечественные бананы могут появиться в 2025 году

За беспорядки в махачкалинском аэропорту судят еще пятерых человек на Ставрополье

За беспорядки в махачкалинском аэропорту судят еще пятерых человек на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы