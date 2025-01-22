Турпоток на Ставрополье составил 9,5 млн человек за год

В 2024 году Ставропольский край принял 9,5 млн туристов. В этом году турпоток ожидается выше, на уровне 9,8 млн человек.

В Ставропольском крае назвали данные по турпотоку за минувший год, информацией поделился глава края Владимир Владимиров.

"Каждый четвертый человек, который оздоравливается в Российской Федерации, оздоравливается в Ставропольском крае. За 2024 год нас посетило 9,5 млн туристов"

– глава Ставрополья

Он добавил, что за год отдыхающие принесли региону около 70 млрд рублей. Часть туристов прибыла из других стран, в основном из СНГ. Всего интуристов в Ставропольском крае отдохнуло 300 тыс.

В 2025 году регион ждет увеличения числа туристов до 9,8 млн человек, поделились в правительстве региона.