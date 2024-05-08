Павильон "Азербайджан" запустил проект "Точка зрения". Первый гость – посол Рахман Мустафаев

Формат встреч российской общественности с общественно-политическими и культурными деятелями Азербайджана под названием "Точка зрения" был запущен сегодня в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ. Директор павильона Саадат Кадырова рассказала "Вестнику Кавказа" о первом мероприятии – встрече с послом Азербайджанской Республики в РФ Рахманом Мустафаевым.

Сегодня в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ стартовал проект "Точка зрения", посвященный встречам общественности с видными деятелями Азербайджанской Республики. Первым гостем "Точки зрения" стал посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

На полях события "Вестник Кавказа" побеседовал с директором павильона "Азербайджан" Саадат Кадыровой о новом формате мероприятий.

"Проект "Точка зрения" инициирован нашим павильоном и, я надеюсь, будет работать на постоянной основе. Суть проекта – во встречах общественно-политических деятелей, деятелей культуры и искусства, бизнесменов с их целевой аудиторией, с теми, кому это может быть интересно", - прежде всего сказала Саадат Кадырова.

"Мы посчитали правильным начать встречи в павильоне "Азербайджан" с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым. Для беседы с посолом приглашены начинающие дипломаты – студенты, которым предстоит дипломатическая работа впоследствии, а также общественно-политические активисты, в том числе занимающимся вопросами нашей диаспоры. Встреча больше неформальная, как говорится, "без галстука", насколько это возможно с дипломатом такого ранга", - сообщила директор павильона "Азербайджан".

Она пояснила, что встреча ставит целью раскрыть не только профессиональные, но и человеческие качества посла Рахмана Мустафаева. "Такой проект, я думаю, сегодня востребован и подтверждение тому – огромное количество людей, которое зарегистрировалось на встречу. Также мы просили присылать вопросы и получили очень много вопросов, нам даже пришлось сокращать их количество – настолько огромный интерес к разговору с послом", - отметила Саадат Кадырова.

"Эта встреча так или иначе будет интересна не только азербайджанцам, но и тем, кому интересно узнать об Азербайджане или же тем, кто уже знает об Азербайджане и любит Азербайджан, дружит с нами и хочет поближе познакомиться. Мы видим, что людям очень интересно, как будет выстраиваться российско-азербайджанская политика в дальнейшем, они хотят послушать посла, как он это видит", - добавила директор павильона "Азербайджан".

"Рахман Мустафаев – выпускник МГИМО, работавший в 90-е и 2000-е годы в посольстве Азербайджана в Москве. Ему есть что рассказать как опытному кадровому дипломату, в том числе работавшему послом в европейских странах. Сравнение того, как ведется внешняя политика в разных государствах, очень интересно. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча и у нас будут еще возможности пообщаться", - заключила Саадат Кадырова.