Азербайджан поможет Киргизии в строительстве малой ГЭС и швейной фабрики

Сегодня в Баку прошло 4-е заседание совета Азербайджано-киргизского фонда развития, который одобрил финансирование строительства в Киргизии малой ГЭС и современной швейной фабрики.

4-й Совет Азербайджано-киргизского фонда развития (АКФР), собравшийся сегодня в Баку, рассмотрел и одобрил финансирование двух проектов: строительства малой ГЭС мощностью 9 МВт и современной швейной фабрики, на которой будут работать 400 человек в Киргизии, говорится в сообщении министерства экономики и коммерции страны.

Участники заседания утвердили инвестиционную политику Фонда и ряд документов, необходимых для его работы, а также одобрили концепцию финансирования строительства многофункционального центра Фонда, сообщает Trend.

Участники заседания отметили, что торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджана и Киргизии выходит на новый этап и продолжает развиваться во всех направлениях, а также наметили процесс работы по формированию портфеля перспективных проектов Фонда.