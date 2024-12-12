Дно Черного моря в Анапе очищено от мазута

Исследования морского дна в районе пляже кубанской курортной Анапы, проведенные сегодня дайверами в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег, показали практически полное отсутствие мазутных остатков.

Похоже, "мазутная эпопея" после крушения двух танкеров в Керченском проливе подходит к концу: оптимизм вызывают исследования морского дна в курортной Анапе, которое сегодня провели в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег дайверы оперативного штаба Краснодарского края, говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

"Дайверы и инструкторы центра "Аква-Глобус" обследовали дно Черного моря в районе мыса Кордонный до мыса Средний Анапский, охватив акваторию от глубины 0,5 до 8 м в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег. На данный момент дно чистое, мазута на камнях и водорослях не обнаружили. Также отсутствуют следы загрязнения на песчаных отмелях и полянах"

- оперативный штаб Кубани

Еще один повод для радости – в ходе работ дайверы встретили медуз, крабов, рапан и мальков кефали, что говорит о существенном улучшении экологической ситуации в прибрежных водах.

Попались пловцам лишь отдельные предметы со следами мазута, среди которых - пластиковые бутылки и мусор. Тем не менее, специалисты почти завершили строительство 21,2 км защитных сооружений, призванных защитить пляжи Анапы и Темрюкского района от штормов и все еще возможных выбросов мазута.

На всем протяжении береговой линии остались лишь небольшие необорудованные участки в районе села Витязево.