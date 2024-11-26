Вестник Кавказа

Астраханский порт Оля довел грузооборот до рекордного миллиона

Астраханский порт Оля довел грузооборот до рекордного миллиона
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Астраханский морской порт Оля, расположенный в дельте Волги в Лиманском районе области, в минувшем 2024 году вышел на рекордные показатели, нарастив перевалку грузов на 75%, до миллиона тонн.

Руководству астраханского морского торгового порта Оля в дельте Волги на берегу Каспийского моря в минувшем 2024 году удалось достичь впечатляющих результатов, нарастив грузооборот на 75% и выйдя на рекорд в миллион тонн - наивысший показатель за последние 14 лет работы портовой площадки.

Основная часть грузов через порт Оля направлялась в Иран – это большей частью зерно и масло, для перевалки и хранения которых здесь были созданы специализированные терминалы, что и обеспечило эффективную и оперативную обработку этих грузов. Часть успеха – заслуга контейнерного терминала, который значительно расширяет спектр обрабатываемых в порту товаров. Его наличие – это новые перспективы для сотрудничества с различными торговыми партнерами, передает "АиФ Астрахань".

Руководство порта не намерено останавливаться на достигнутом и планирует развивать и увеличивать грузооборот морской гавани за счет строительства дополнительных мощностей.

Главное строительство развернется в портовой особой экономической зоне (ПОЭЗ) "Лотос", которая в скором времени станет важным логистическим хабом: это позволит укрепить позиции Астраханской области как важного транспортного узла на международном торговом маршруте и сделать ПОЭЗ "Лотос" центром притяжения инвестиций.

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