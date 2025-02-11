Пезешкиан готов к переговорам с США по ядерной сделке

Президент Ирана Пезешкиан заявил, что готов к переговорам с Вашингтоном по ядерному вопросу. Впрочем, позиция президента не совпадает с позицией аятоллы Хаменеи, который выступает против соглашений с США.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности вести переговоры с США по ядерной сделке, однако намерение президента страны не совпадает с позицией руководителя Исламской республики аятоллой Али Хаменеи, об этом сообщили иранские СМИ.

"Я думал, что было бы лучше вступить в диалог, но верховный лидер сказал, что мы не будем разговаривать с США"

– Масуд Пезешкиан

Президент Ирана отметил, что политический курс Тегерана должен формироваться с учетом позиции верховного лидера.

Ранее аятолла Хаменеи отверг возможность контактов с новой администрацией Вашингтона по иранской ядерной программе.

Отметим, что проект сделки с Ираном поддерживал президент США Дональд Трамп. По мнению нового хозяина Овального кабинета, такая сделка стала бы толчком для мирного развития Ирана, а вероятность военной конфронтации была бы сведена к минимуму.