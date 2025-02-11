Пезешкиан готов к переговорам с США по ядерной сделке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности вести переговоры с США по ядерной сделке, однако намерение президента страны не совпадает с позицией руководителя Исламской республики аятоллой Али Хаменеи, об этом сообщили иранские СМИ.
"Я думал, что было бы лучше вступить в диалог, но верховный лидер сказал, что мы не будем разговаривать с США"
– Масуд Пезешкиан
Президент Ирана отметил, что политический курс Тегерана должен формироваться с учетом позиции верховного лидера.
Ранее аятолла Хаменеи отверг возможность контактов с новой администрацией Вашингтона по иранской ядерной программе.
Отметим, что проект сделки с Ираном поддерживал президент США Дональд Трамп. По мнению нового хозяина Овального кабинета, такая сделка стала бы толчком для мирного развития Ирана, а вероятность военной конфронтации была бы сведена к минимуму.