Вестник Кавказа

Пезешкиан готов к переговорам с США по ядерной сделке

Пезешкиан готов к переговорам с США по ядерной сделке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Ирана Пезешкиан заявил, что готов к переговорам с Вашингтоном по ядерному вопросу. Впрочем, позиция президента не совпадает с позицией аятоллы Хаменеи, который выступает против соглашений с США.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности вести переговоры с США по ядерной сделке, однако намерение президента страны не совпадает с позицией руководителя Исламской республики аятоллой Али Хаменеи, об этом сообщили иранские СМИ. 

"Я думал, что было бы лучше вступить в диалог, но верховный лидер сказал, что мы не будем разговаривать с США"

– Масуд Пезешкиан 

Президент Ирана отметил, что политический курс Тегерана должен формироваться с учетом позиции верховного лидера. 

Ранее аятолла Хаменеи отверг возможность контактов с новой администрацией Вашингтона по иранской ядерной программе. 

Отметим, что проект сделки с Ираном поддерживал президент США Дональд Трамп. По мнению нового хозяина Овального кабинета, такая сделка стала бы толчком для мирного развития Ирана, а вероятность военной конфронтации была бы сведена к минимуму.

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