Вестник Кавказа

Сочи начнет весну с заморозков

Первые заморозки
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Заморозки ожидаются ближайшей ночью в Сочи, причем не в горах, а на побережье. В предгорьях же, предупреждают синоптики, ночная температура воздуха и вовсе опустится до -6 градусов.

Столбики термометров упадут ниже нулевых отметок ближайшей ночью в Сочи, рассказали в мэрии города-курорта.

Согласно прогнозам, в ночь на первое марта в Сочи, а также в Сириусе, будут заморозки в воздухе. В части города, расположенной на побережье, температура воздуха упадет до минус двух градусов. В предгорьях ожидаются настоящие морозы – вплоть до минус шести градусов.

Кроме того, в предгорьях дороги может сковать гололедица.

Что касается гор, то на уровне выше 500 м продолжается слабая лавиноопасность.

Завтра днем значительно потеплеет: на побережье воздух прогреется до 9 градусов выше ноля. Однако будет дуть сильный ветер – его порывы будут достигать 22 м/с.

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