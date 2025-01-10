Экологическую аварию устранили в Кавминводах

Аварию, которая серьезно повлияла на экологическое состояние и благополучие местных жителей, устранили по требованию прокуратуры в Кавминводах.

Ставропольский "Водоканал" после вмешательства прокуратуры починил вышедший из строя коллектор в Кавминводах, рассказали в краевой прокуратуре.

ЧП случилось на устройстве, которое расположено на трассе Минводы - Александровское. Оказалось, что прокуратура не следила за работоспособностью коллектора. В результате насосы сломались. Загрязнения окружающей среды можно было избежать, но предприятие не сделало и этого.

"В результате происшествия произошел сброс жидких отходов в почву, что могло привести к причинению значительного вреда окружающей среде, нарушить санитарно-эпидемиологическую обстановку в особо охраняемом эколого-курортном регионе (Кавказских Минеральных Вод - ред.)"

– прокуратура

Жители близлежащих населенных пунктов обратили в прокуратуру. Они пожаловались на сильный неприятный запах, который стоял в районе коллектора.

В итоге ГУП закупило один новый насос и починило второй. Сейчас система работает в штатном порядке.