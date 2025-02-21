Вестник Кавказа

Казахстанский конькобежец завоевал золотую медаль Кубка мира

Казахстанский конькобежец завоевал золотую медаль Кубка мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Конькобежец Кошкин принес Казахстану "золото" на мировом первенстве к Нидерландах. Ранее он также выиграл бронзовую награду соревнований.

Конькобежец Евгений Кошкин из Казахстана стал лучшим на Кубке мира в Нидерландах, сообщили в комитете спорта и физкультуры республики. 

Спортсмен стал лучшим на дистанции 500 м, показав время 34,46 секунды. Ранее на этом же турнире он добыл бронзу. Также в активе Кошкина победа на этапе мирового первенства в Польше. 

Золото Кошкина примечательно еще и тем, что добыто в Нидерландах – стране, которая славится своей конькобежной школе. Это дополнительно придает "веса" достижению казахстанца.

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