Вестник Кавказа

В Баку официально стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу

В Баку официально стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу
© Фото: АЗЕРТАДЖ
В Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который уже проходит в Национальной арене гимнастики Азербайджанской столицы, на ней выступил министр молодежи и спорта страны Фарид Гаибов.

Сегодня вечером в столице Азербайджана городе Баку прошла торжественная церемония открытия Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), на которой выступил министр молодежи и спорта страны Фарид Гаибов.

В своем выступлении министр отметил, что Азербайджан ежегодно принимает международные соревнования по гимнастике, и это играет важную роль в развитии спорта в стране. Подчеркнув успешные выступления азербайджанских гимнастов на летних Олимпийских играх "Париж-2024", Фарид Гаибов выразил уверенность, что эти достижения будут иметь продолжение, пожелав всем спортсменам успехов, после чего объявил Кубок мира открытым, передает АЗЕРТАДЖ.

После исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики мероприятие продолжилось художественной частью.

В соревнованиях по прыжкам на батуте в женском зачете Азербайджан представляют: Сельджан Махсудова и Шафига Гумбатова, в мужском - Ниджат Мирзоев (в индивидуальных и синхронных выступлениях), Мехди Алиев (индивидуальные выступления) и Али Нифталиев.

Также в соревнования впервые примут участие смешанные синхронные пары по прыжкам на батуте.

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) за медали борются Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Гусейн Асадуллаев и Алексей Караташов.

Напомним, финальные соревнования за медали Кубка мира, в которых принимают участие спортсмены из 15 стран, пройдут в Национальной арене гимнастики завтра, 23 февраля.

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