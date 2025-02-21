Россия разблокировала дорогу в Грузию

После 27 часов плохой погоды российская сторона приняла решение вновь открыть проезд в Грузию по Военно-Грузинской дороге. Пересечения российско-грузинской границы официально ждет почти 4 тыс грузовых автомобилей.

Как рассказали сегодня в ГУ МЧС РФ по Республике Северная Осетия-Алания, принято решение об открытии транспортного сообщения с Грузией по Военно-Грузинской дороге, закрытого накануне после 16 часов по московскому времени.

Напомним, что причиной запрета на перемещение по Военно-Грузинской дороге стала неблагоприятная погода в Грузии, с метелью и гололедом. При этом запрещено было не только пересечение российско-грузинской границы, но и проезд от Владикавказа до Ларса, рядом с которым расположен КПП "Верхний Ларс".

Транспортное сообщение с Грузией было открыто два часа назад, поскольку метель в соседней республике улеглась и движение транспорта по горному серпантину стало относительно безопасным.

На данный момент проезда в Грузию ожидает немногим менее 4 тыс грузовиков.