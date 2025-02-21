Вестник Кавказа

Военно-Грузинская дорога не продержалась и пяти часов

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорожные власти Грузии спустя 4,5 часа после открытия снова закрыли Военно-Грузинскую дорогу для всех видов транспорта – причиной этого стал сильный снегопад, начавшийся в горах.

Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию и Грузию, снова встала из-за сильного снегопада – транспортная артерия только сегодня открылась для грузовиков, но ее хватило ненадолго, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии... запрещено движение всех видов автотранспортных средств, на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс в направлении на выезд из РФ с 16:15 мск 28 февраля до особого распоряжения"

- МЧС Северной Осетии

В штатном режиме трасса проработала всего четыре с половиной часа – она открылась сегодня в 11:45 мск после расчистки от снежных заносов, передает "Интерфакс".

В то же время число большегрузов, которые ждут своей очереди на пересечение границы, уже превысило 3,6 тыс единиц, добавили в МЧС региона.

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