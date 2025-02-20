Вестник Кавказа

Проезд через Верхний Ларс доступен для грузовиков

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Грузия сообщила об открытии Верхнего Ларса для фур сегодня утром. Ранее проезд был ограничен из-за погоды.

После очистки пути от снежных масс проезд через Верхний Ларс стал доступен для большегрузного транспорта, рассказали в Минрегионразвития страны.

"После расчистки участка Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс возобновлено движение для транспортных средств с прицепом и полуприцепом"

- сообщение

Уточняется, что на участке трассы Гудаури-Коби транспорт может проезжать только через тоннели, защищенные от лавин.

По данным ЦОДД Северной Осетии, сейчас в очереди стоит свыше 3,2 тыс водителей.

Проезд через Верхний Ларс фактически перекрыто с 17 февраля. В зависимости от погодных условий его периодически открывают.

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