Вестник Кавказа

Верхний Ларс открыли для части транспорта

Верхний Ларс открыли для части транспорта
© Фото: МЧС Северной Осетии
Пункт пропуска Верхний Ларс, который находится на Военно-Грузинской дороге, снова открылся для проезда, но не всех видов автотранспорта, а только для легковых автомобилей, а также автобусов.

Проезд из России в Грузию через пункт Верхний Ларс разрешен всему транспорту, кроме фур, рассказали в МЧС Северной Осетии.

В спасательном ведомстве рассказали, что соответствующее решение было принято после того, как Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега. Кроме того, погода в целом улучшилась, и движение стало безопасным.

Теперь в Грузию могут ехать легковушки и автобусы. А вот большегрузам придется подождать дальнейшего улучшения погоды.

Уточняется, что проезд был открыт с 12.20 мск. А полный запрет на перемещение всех видов транспорта вводился с 00.20 мск. Таким образом, пункт не работал половину суток.

В электронной очереди для фур на момент написания этой новости числятся 3356 машин.

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