Верхний Ларс открыли и для большегрузных машин

Проезд через границу России и Грузии разрешен для всех видов автотранспорта. Ранее сегодня днем было дано разрешение на передвижение через пункт пропуска Верхний Ларс легковым машинам и автобусам.

Проехать через пункт пропуска Верхний Ларс теперь, после улучшения погоды, могут абсолютно все виды транспортных средств, даже большегрузные автомобили, рассказали в МЧС Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что запрет был снят после того, как на грузинской стороне была расчищена дорога, что позволило гарантировать безопасность транспорта. Перемещаться по Военно-Грузинской дороге могут и легковушки, и фуры – последние начиная с 16:45 мск.

Для легковых авто, а также автобусов, движение было открыто несколько часов назад, в 13:20 мск. Закрылся же Ларс накануне в связи со снегопадом в Грузии.

На момент написания этого материала, по данным ЦОДД Северной Осетии, в электронной очереди находятся 3327 фур, первые из них регистрировались еще 7 февраля.