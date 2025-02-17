Вестник Кавказа

Верхний Ларс открылся для автобусов и легковых машин

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Военно-Грузинскую дорогу почти расчистили от снега – пока движение по ней в сторону Грузии в Северной Осетии разрешили для легковых автомобилей и автобусов, для большегрузов дорога по-прежнему закрыта.

Дорожные власти Грузии разрешили проезд легковых автомобилей и автобусов по ранее закрытому участку Военно-Грузинской дороги после его расчистки от снежных заносов, вызванных обильными снегопадами в горных районах страны, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 13:20 мск 26 февраля"

- МЧС Северной Осетии

Что касается тысяч грузовиков, которые после 9 дней ожидания накануне начали пересекать границу России и Грузии, то для них КПП "Верхний Ларс" оставался открытым всего 4 часа, после чего снова закрылся из-за опасности схода лавин, передает "Интерфакс".

Движение всех видов транспорта на этом участке Военно-Грузинской дороги было закрыто накануне с 16:40 мск из-за непогоды на территории Грузии.

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