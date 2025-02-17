Верхний Ларс открыли для грузовиков сегодня

Проезд для большегрузного транспорта открыли на Верхнем Ларсе сегодня днем. Ранее он был закрыт 9 дней из-за неблагоприятной погоды.

Движение через КПП "Верхний Ларс" открылось для фур после очистки дороги от снега. Ограничения длились 9 дней, рассказали в МЧС Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 12:50 мск 25 февраля 2025 года"

- МЧС Северной Осетии

Напомним, что ограничения на проезд транспорта через границу РФ и Грузии ввели еще 16 февраля. Это случилось из-за высокой вероятности схода лавин рядом с Военно-грузинской дорогой и обильных снегопадов.

23 февраля Верхний Ларс открылся для легковых автомобилей. В период ограничений очередь из желающих проехать через пропускной пункт достигала почти 3 тыс машин.