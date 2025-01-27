Жители нескольких районов временно остались без воды в Пятигорске

Полсотни улиц и переулков оставили без воды из-за ремонта. Восстановить ее подачу обещают сегодня вечером.

В Пятигорске временно отключили водоснабжение сразу нескольких районов. Об этом информирует городское подразделение Кавминводводоканала.

"В связи с проведением ремонтных работ по улице Ермолова, 89 на водопроводе Д=150 мм 2 марта с 9:00 до 17:00 мск будет ограничена подача питьевой воды"

— пресс-служба

В общей сложности воды сейчас нет у жителей более чем 50 улиц и переулков. Под ограничения попали 11 социально значимых объектов города.

Подвоз воды в ближайшие часы будут осуществлять автоцистернами по заявкам.