Вестник Кавказа

Жители нескольких районов временно остались без воды в Пятигорске

Жители нескольких районов временно остались без воды в Пятигорске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полсотни улиц и переулков оставили без воды из-за ремонта. Восстановить ее подачу обещают сегодня вечером.

В Пятигорске временно отключили водоснабжение сразу нескольких районов. Об этом информирует городское подразделение Кавминводводоканала.

"В связи с проведением ремонтных работ по улице Ермолова, 89 на водопроводе Д=150 мм 2 марта с 9:00 до 17:00 мск будет ограничена подача питьевой воды"

 — пресс-служба

В общей сложности воды сейчас нет у жителей более чем 50 улиц и переулков. Под ограничения попали 11 социально значимых объектов города.

Подвоз воды в ближайшие часы будут осуществлять автоцистернами по заявкам.

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