Рамадан 2025: рабочий день сократят на час в Ингушетии

Власти Ингушетии приняли решение на ближайший месяц обеспечить благоприятные условия для мусульман, которые соблюдают пост в священный месяц Рамадан. Для этого в том числе вводится сокращенный рабочий день.

Рабочий день будет уменьшен в Ингушетии на время месяца Рамадан в 2025 году, такое распоряжение подписал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В соответствии с рекомендациями в документе продолжительность рабочего дня на государственных и муниципальных предприятиях и организациях республики предполагается сократить на один час"

− пресс-служба

Кроме того, согласно распоряжению, на время Рамадана главы предприятий ЖКХ должны добиться того, чтобы не происходило никаких аварий со светом, газом и водой. Необходимо поддерживать и работу связи.

Особые рекомендации касаются магазинов, которые торгуют продуктами. Они должны будут работать до 11 часов вечера. Кроме того, им нельзя продавать товары по завышенным ценам.

Традиционно вдоль трассы "Кавказ" для машин, пересекающих Ингушетию транзитом, будут обеспечены условия для разговения. Ифтар они смогут провести в мечетях у дороги.

Помимо этого, в течение Рамадана в разных населенных пунктах Ингушетии будут устраиваться продовольственные ярмарки.

Стоит отметить, что в Москве сегодня открылся "Шатер Рамадана". Он действует на площадке у Мемориальной мечети, которая находится на Поклонной горе. Шатер будет открыт на протяжении всего Рамадана. Там будут проходить различные тематические вечера. В прошлом году "Шатер Рамадана" работал с 11 марта по 9 апреля и был посвящен Году семьи. В 2025 году проект посвящается 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В рамках Шатра обычно проводятся благотворительные акции и аукционы, разыгрываются подарки.