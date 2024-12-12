Мехрибан Алиева поздравила мусульман с началом Рамазана

Вчера вечером начался месяц Рамазан. Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала священного для мусульман месяца.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила в социальной сети пост, посвященный началу священного месяца Рамазан.
"Поздравляю всех мусульман мира с началом месяца Рамазан, прошу Аллаха исполнить все вознесенные молитвы и принять посты каждого!"
- Мехрибан Алиева
Напомним, месяц Рамазан начался вечером 28 февраля. С сегодняшнего дня у последователей ислама начался обязательный пост.