Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева поздравила мусульман с началом Рамазана

Мехрибан Алиева поздравила мусульман с началом Рамазана
Вчера вечером начался месяц Рамазан. Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала священного для мусульман месяца.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила в социальной сети пост, посвященный началу священного месяца Рамазан.

"Поздравляю всех мусульман мира с началом месяца Рамазан, прошу Аллаха исполнить все вознесенные молитвы и принять посты каждого!"

- Мехрибан Алиева

Напомним, месяц Рамазан начался вечером 28 февраля. С сегодняшнего дня у последователей ислама начался обязательный пост.

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