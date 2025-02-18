Вестник Кавказа

Для последователей ислама наступил месяц Рамадан

Для последователей ислама наступил месяц Рамадан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У мусульман начался месяц Рамадан. В течение всего месяца верующие будут соблюдать пост. Завершится Рамадан празднованием Ураза-байрам.

Для мусульман всего мира наступил священный месяц Рамадан. Это девятый месяц исламского лунного календаря, который завершает триаду святых месяцев в религии.

В течение всего месяца Рамадан последователи ислама соблюдают обязательный пост (уразу), который включает в себя воздержание от еды и питья от рассвета до захода солнца.

Помимо запрета на трапезу в дневное время суток, мусульманам в месяц Рамадан нельзя потреблять табачные и никотиновые изделия, вести интимную жизнь, намеренно провоцировать рвоту.

Верующие это время должны посвятить не только соблюдению поста, но изучению религии, молитвам, чтению книг, духовному очищению, проведению ифтаров с родными и близкими.

Месяц Рамадан начался вечером 28 февраля, однако первый день поста приходится на сегодняшний день, 1 марта. Первые в этом месяце таравих-намазы в мечетях состоялись вчера.

Завершится священный месяц в конце марта, последний день Рамадана выпадает на 29 число. На следующий же день, 30 марта, верующие отметят праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

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