Вестник Кавказа

Иран начал строить сверхскоростные суда

Иран начал строить сверхскоростные суда
© Фото: IRNA
ВМС КСИР начали строить боевые корабли, скорость которых доходит до 100 узлов: такие же параметры сейчас и у ряда судов морской милиции и морской скорой помощи.

Корпусу стражей исламской революции (КСИР) удалось построить боевые корабли, которые способны развивать практически трехзначную скорость – на сегодняшний день это беспрецедентно в мире, тем более для страны, находящейся под санкциями, заявил командующий военно-морскими силами КСИР генерал Алиреза Тангсири на церемонии приема в строй океанского корабля "Шахид Дельвари" и 9 скоростных ракетных катеров.

"Эти суда были разработаны в организации исследований. Дальность действия сверхскоростного малозаметного корабля "Хайдар 110" составляет 350 морских миль, оно имеет длину 14 метров, ширину 4,3 метра и высоту 2,8 метра и оснащено двумя крылатыми ракетами средней дальности"

- Алиреза Тангсири

Что касается скорости, корабль "Тарек 3" способен передвигаться со скоростью 90 узлов, а его дальность ходя составляет 500 морских миль, что примерно соответствует расстоянию от Бендер-Аббаса до Бушера, отметил генерал, передает иранское информационное агентство IRNA.

Скорость корабля "Зульфикар" чуть ниже - 70 узлов, ракетный катер "Тарек 180" развивает скорость в 50 узлов, как и корабль ПВО "Тарек". Все они имеют дальность действия до 500 миль и несут по две ракеты, добавил Тангсири.

Серьезные параметры имеют и суда морской милиции: так, пожарное судно "Явер" способно распылять 2 т воды в минуту и имеет скорость 50 узлов, такие же скоростные параметры и у "Морской скорой помощи" класса С с дальностью действия 300 миль.

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