Армия Ирана переходит на отечественное стрелковое оружие

Стоящая на вооружении армии Ирана немецкая автоматическая винтовка Heckler & Koch HK G3 постепенно заменяется на полностью иранскую штурмовую винтовку "Масаф", заявил командующий сухопутными войсками армии Ирана бригадный генерал Киумарс Хейдари.
"Процесс массового производства и поставки штурмовой винтовки Масаф калибра 7,62 мм уже запущен, и сейчас продолжается её передача подразделениям армии"
- генерал Хейдари
Вся используемая иранскими военными техника и вооружение, включая стрелковое оружие – это разработки министерства обороны и сухопутных войск армии Ирана, добавил он, передает иранское информационное агентство IRNA.
Также генерал рассказал о ходе учений "Зульфагар 1403" Вооруженных сил Ирана, отметив, что сухопутные войска страны в ходе их наземной части показали свою уникальную боеспособность.