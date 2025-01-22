Вестник Кавказа

Армия Ирана переходит на отечественное стрелковое оружие

Бригадный генерал Киумарс Хейдари
© Фото: IRNA
Иранская армия постепенно отказывается от немецкой автоматической винтовки HK G3, заменяя ее отечественным стрелковым оружием – штурмовой винтовкой "Масаф" калибра 7,62 мм.

Стоящая на вооружении армии Ирана немецкая автоматическая винтовка Heckler & Koch HK G3 постепенно заменяется на полностью иранскую штурмовую винтовку "Масаф", заявил командующий сухопутными войсками армии Ирана бригадный генерал Киумарс Хейдари.

"Процесс массового производства и поставки штурмовой винтовки Масаф калибра 7,62 мм уже запущен, и сейчас продолжается её передача подразделениям армии"

- генерал Хейдари

Вся используемая иранскими военными техника и вооружение, включая стрелковое оружие – это разработки министерства обороны и сухопутных войск армии Ирана, добавил он, передает иранское информационное агентство IRNA.

Также генерал рассказал о ходе учений "Зульфагар 1403" Вооруженных сил Ирана, отметив, что сухопутные войска страны в ходе их наземной части показали свою уникальную боеспособность.

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