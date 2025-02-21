В Казахстане от отравления газом погибли семь человек

В Мангистауской области Казахстана от отравления газом погибла семья из семи человек. Проводится расследование причин трагедии.
Страшная трагедия произошла в Мангистауской области Казахстана: здесь от отравления газом погибла семья из семи человек. Среди них – пятеро детей.
"По предварительной версии ДЧС Мангистауской области, трагедия произошла вследствие нарушения правил экслуатации газового оборудования. Выяснилось, что погибшие – граждане Узбекистана – имели временное проживание в РК"
– акимат области
Сообщается, что трагический инцидент случился в частном доме. Обстоятельства происшествия поручено выяснить специальной комиссии.
Власти региона пообещали оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.