Вестник Кавказа

В Казахстане от отравления газом погибли семь человек

В Казахстане от отравления газом погибли семь человек
© Фото: акимат Мангистауской области
В Мангистауской области Казахстана от отравления газом погибла семья из семи человек. Проводится расследование причин трагедии.

Страшная трагедия произошла в Мангистауской области Казахстана: здесь от отравления газом погибла семья из семи человек. Среди них – пятеро детей. 

"По предварительной версии ДЧС Мангистауской области, трагедия произошла вследствие нарушения правил экслуатации газового оборудования. Выяснилось, что погибшие – граждане Узбекистана – имели временное проживание в РК"

– акимат области 

Сообщается, что трагический инцидент случился в частном доме. Обстоятельства происшествия поручено выяснить специальной комиссии. 

Власти региона пообещали оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.

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