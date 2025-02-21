Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

В Абхазии признали состоявшимся второй тур президентских выборов. Голосование продлится до 20:00 мск.
Руководитель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан сообщил о состоявшемся втором туре президентских выборов в республике.
Он отметил, что, по данным на 15:00 мск, явка составила 43% - 62 852 человека.
Напомним, второй тур выборов стартовал сегодня утром. На президентскую должность претендуют политик Бадра Гунба и местный оппозиционер Адгур Ардзинба.
Голосование продлится до 20:00 мск. В самой Абхазии открыты 152 избирательных участка, еще два находятся на территории России.