Вестник Кавказа

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии признали состоявшимся второй тур президентских выборов. Голосование продлится до 20:00 мск.

Руководитель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан сообщил о состоявшемся втором туре президентских выборов в республике.

Он отметил, что, по данным на 15:00 мск, явка составила 43% - 62 852 человека.

Напомним, второй тур выборов стартовал сегодня утром. На президентскую должность претендуют политик Бадра Гунба и местный оппозиционер Адгур Ардзинба.

Голосование продлится до 20:00 мск. В самой Абхазии открыты 152 избирательных участка, еще два находятся на территории России.

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