Вестник Кавказа

Второй тур президентских выборов стартовал в Абхазии

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии начался второй тур выборов президента. Участки для голосования открылись в 08:00. В выборах участвуют Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

В Абхазии сегодня начался второй тур президентских выборов, избирательные участки распахнули свои двери для жителей республики в 08:00 мск. Их работа продлится до 20:00.

Как пишет РИА Новости, для избирателей доступны 152 участка в Абхазии, а также два на территории России – в Москве и Черкесске. В основной список внесено 134 тыс голосующих.

Напомним, во второй тур выборов прошли видный абхазский политик Бадра Бунба, который победил в первом туре, и оппозиционер Адгур Ардзинба, ставший вторым.

Президентом Абхазии станет кандидат с большинством голосов. Выборы будут признаны состоявшимися в случае принятия в них участия свыше четверти граждан республики.

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