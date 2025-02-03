Второй тур президентских выборов стартовал в Абхазии

В Абхазии начался второй тур выборов президента. Участки для голосования открылись в 08:00. В выборах участвуют Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

В Абхазии сегодня начался второй тур президентских выборов, избирательные участки распахнули свои двери для жителей республики в 08:00 мск. Их работа продлится до 20:00.

Как пишет РИА Новости, для избирателей доступны 152 участка в Абхазии, а также два на территории России – в Москве и Черкесске. В основной список внесено 134 тыс голосующих.

Напомним, во второй тур выборов прошли видный абхазский политик Бадра Бунба, который победил в первом туре, и оппозиционер Адгур Ардзинба, ставший вторым.

Президентом Абхазии станет кандидат с большинством голосов. Выборы будут признаны состоявшимися в случае принятия в них участия свыше четверти граждан республики.